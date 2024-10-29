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أخبار مصر

نيابة عن رئيس الجمهورية

مدبولي يغادر الرياض عقب مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض، عائدًا إلى القاهرة، عقب مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

وشهدت مشاركة رئيس الوزراء بالمؤتمر، إلقاء كلمة، نيابة عن  رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية، سلط خلالها الضوء على الخطوات والإجراءات الطموحة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب النهوض بقطاع الطاقة، وكذا دفع قطاع النقل والتنمية الحضرية، والعمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إبراز فرص تطوير التعاون بين مصر والمملكة في تلك المجالات.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش المشاركة بالمؤتمر، لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء فيتنام،  ووزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، والتقى أيضًا الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ المنظمة لهذا المنتدى الاقتصادي البارز بالمملكة العربية السعودية.
 

 

 

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