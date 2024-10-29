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محافظات

ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص في الإسكندرية

قامت إدارة تموين شرق بالإسكندرية اليوم، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة وفريق العمل التابع لها بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى شرق حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين 

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يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على مخازن المواد الغذائية.

وأسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز الأصناف والكميات ٢٠٠ چركن زيت طعام زنة الچركن ٢٠ لتر بإجمالى كمية قدرها ٤٠٠٠ لتر بدون فواتير وعليها استيكر بيانات سهلة النزع و١٥٠ كرتونه مسحوق بودرة بنكهة لحم بقرى داخل كل كرتونة عدد ٦ عبوات زنة العبوة واحد كجم بإجمالى كمية قدرها ٩٠٠ كجم مجهولة المصدر و٣٥ بالتة سكر كل بالتة بها عدد ١٠ أكياس زنة الكيس واحد كجم بإجمالى كمية ٣٥٠ كجم مجهول المصدر و٢٠ كرتونه شاى بداخل كل كرتونة عدد ٤ عبوات بداخل كل عبوة ٣٠٠ فتلة بإجمالى كمية قدرها ٢٤٠٠ فتلة مجهولة المصدر

كما قامت الإدارة بتحرير محضرين توقف بدون أذن مسبق لبدالين تموين وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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بالاسكندرية تموين مخزن

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