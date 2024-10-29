الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا إسبانيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفد أسباني مكون من المستشار الاقتصادي والتجاري إدواردو سوريانو، والملحق التجاري مارا بيدال، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

 

على طريقة كريستيانو، جماهير الأهلي يحتفلون مع أفشة بالهدف الثالث في العين (فيديو)

أروى جودة وجيهان الشماشرجي أبرز حضور ريد كاربت فيلم 196 بمهرجان الجونة (صور)

واستهدف اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين المصري والإسباني، ومضاعفة الاستثمارات بين الطرفين، لتعزيز التبادل التجاري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد والمهندس شريف الجزيري، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بالاسكندرية الغرفة التجارية المصرية

مواد متعلقة

أول تعليق من إيران على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله

على طريقة كريستيانو، جماهير الأهلي يحتفلون مع أفشة بالهدف الثالث في العين (فيديو)

ماكرون أمام البرلمان المغربي: لا شيء يبرر هذا العدد الكارثي للقتلى فى غزة

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

بعد فوز الأهلي على العين، رضا سليم يغادر إستاد القاهرة وسط حالة من الحزن (فيديو)

منوعات

المزيد

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads