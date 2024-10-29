"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا إسبانيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفد أسباني مكون من المستشار الاقتصادي والتجاري إدواردو سوريانو، والملحق التجاري مارا بيدال، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

واستهدف اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين المصري والإسباني، ومضاعفة الاستثمارات بين الطرفين، لتعزيز التبادل التجاري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد والمهندس شريف الجزيري، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية.