غياب 5 لاعبين من قائمة المصري أمام طلائع الجيش بانطلاق الدوري الممتاز

تأكد غياب خماسي المصري البورسعيدي فكري والغيني أمادو با وخالد صبحي ومحمد دبش والبنيني أتدجيكو سامادو عن قائمة الفريق لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش

ويلتقي المصري وطلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب الثنائي سمير فكري وأمادو با نتيجة عدم انتظامهما في معسكر الفريق بالمغرب، فيما يغيب الثلاثي صبحي ودبش وسامادو بسبب الإصابة.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن خالد صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ويعاني محمد دبش من التواء في مفصل الكاحل يخضع معه للمتابعة الدورية وذلك لبدء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق فور تماثله للشفاء، بينما يُنهي البنيني سامادو حاليًا برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

المصري يوقع عقود استضافة ستاد السويس لمبارياته بالدوري

وقام رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري برفقة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول بزيارة تنسيقية لمحافظة السويس وذلك لإتمام كافة ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري المصري الممتاز والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

بدأت الزيارة باجتماع مع قيادات مديرية أمن السويس للاتفاق على كافة ترتيبات تأمين جماهير المصري وسبل تسهيل إجراءات الدخول والخروج للاستاد، حيث أبدت قيادات أمن السويس ترحيبًا كبيرًا بجماهير المصري، مع التأكيد على تفهمهم التام لكافة طلبات مجلس إدارة المصري في هذا الشأن.

وعقب ذلك توجه رجب عبد القادر ومحمد موسى لتفقد ستاد السويس حيث اجتمعا باللواء شريف الخولي مدير الاستاد وجهازه الإداري المعاون وذلك لتوقيع عقود استضافة مباريات المصري وعقب الاجتماع تم تفقد كافة مرافق الاستاد ممثلة في أرضية الملعب وغرف خلع الملابس ومدرجات الاستاد وقاعات كبار الزوار والمؤتمر الصحفي والتي كانت جميعها على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال مباريات وتدريبات فريق المصري الذي سيخوض على الاستاد غدا الثلاثاء المران الأخير للفريق استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري.

وأكدت قيادات أمن السويس لمسؤولي النادي المصري على ضرورة سفر جماهير المصري عبر محور 30 يونيو ثم الدخول إلى طريق القاهرة السويس لحضور مباريات الفريق البورسعيدي باستاد السويس الجديد.

وجاء ذلك نظرًا لوجود إصلاحات في طريق جنيفة تستوجب غلقه تمامًا، كما أكدت كذلك على ضرورة تفويج الجماهير في وقت واحد وقبل بدء المباراة بوقت كاف وذلك حتى يسُهل عملية تأمين الجماهير.

وفي نهاية الزيارة تم تفقد عدد من فنادق السويس لاختيار أفضلها كمقر لإقامة الفريق خلال تواجده بالسويس.