81.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 81.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.117 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.014 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 23.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 77.94 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقاط، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.