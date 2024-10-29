آخرهم مع الكينج، أبرز ديوهات محمد رمضان مع النجوم

يجهز الفنان محمد رمضان، بالوقت الحالي ديو جديد مع الكينج محمد منير والذي من المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى المختلفة.

ديو محمد رمضان ومحمد منير

ديو محمد رمضان ومحمد منير يحمل عنوان “الأسطورة والكينج” وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان محمد رحيم

وفي رصيد محمد رمضان العديد من الديوهات الناجحة خلال مسيرته الفنية، ومن أبرزهم أغنية على وضعنا والذي قدمها مع الفنان أحمد عدوية ونجله محمد والتي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة

كما أن محمد رمضان تعاون أيضا مع النجم المغربي سعد لمجرد في أغنية إنساي والتي طرحت منذ 5 سنوات واقتربت من تحقيق نصف مليار مشاهدة

وتعبر أغنية يا حبيبي الذي قدمها محمد رمضان مع مينري جيس من أبرز ديوهاته الغنائية ووصلت مشاهدتها إلى 210 ملايين مشاهدة

كما قدم محمد رمضان ديو أخر مع المطرب سلكوينج بعنوان منعودة وحققت نجاحا كبيرا