منال سلامة رئيسًا للجنة تحكيم العروض الكبرى بالدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي

أعلنت الفنانة منال سلامة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لـمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى في دورته التاسعة.

وتضم اللجنة عددا من الأسماء اللامعة في مصر والدول العربية والأجنبية، هم: الفنانة منال سلامة رئيس اللجنة (مصر)، وضمت عضوية لجنة التحكيم: دكتور بيتر سبولر (ألمانيا)، الكاتبة والفنانة اريكا مولدوفان (رومانيا)، السينوغراف دكتور باول دوبسكي (بولندا)، الفنان والمخرج أحمد الرواس (سلطنة عمان).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.