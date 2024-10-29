الشيخ تميم بن حمد يصدر مرسوما أميريا هاما

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم، مرسومًا بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، وفق بيان صادر عن الديوان الأميري.

مرسوم أمير قطر حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ونص المرسوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على أن يبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، وأن تُعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.

المرسوم الأميري القطري يوصي بإنشاء لجنة عامة للاستفتاء

كما نص المرسوم الأميري القطري، على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية، تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.

وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلن أمير قطر، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على دستور البلاد، وستطرح للتصويت خلال استفتاء شعبي، وتتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلًا من الانتخاب.