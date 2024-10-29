نظم مكتب مصر للطيران بلاجوس ورشة عمل للتوعية بالخدمات التى تقدمها مصر للطيران والتعريف بالوجهات الجديدة للشركة وذلك بمشاركة عدد كبير من وكلاء السفر بنيجيريا.

مصر للطيران تنظم ورشة عمل للتعريف بخدماتها وتكرم أفضل وكلاء السفر في نيجيريا

فى البداية، رحب عمرو باشا مدير مكتب مصر للطيران بلاجوس بالضيوف وأكد أن مصر للطيران كشركة رائدة فى مجال الطيران تلتزم التزاما تاما بتطبيق تعليمات السلامة على متن طائراتها وتتعهد بتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.

كما أكد أن الهدف من تنظيم مثل تلك الفعاليات هو تعزيز العلاقة بين مصر للطيران وشركاء النجاح من وكلاء السفر من خلال الاستماع إلى آرائهم والتعرف على التحديات التي قد تواجههم لنتمكن من تقديم خدماتنا بشكل أفضل، ودعا عمرو وكلاء السفر للترويج لمصر كوجهة سياحية قادرة على تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.

هذا وبدأت ورشة العمل بشرح تفصيلي عن قيمة العلامة التجارية لمصر للطيران والخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بما في ذلك الوجهات الجديدة، وأسطول الطائرات، وبرامج المسافر الدائم وخدمات المشاركة بالرمز والخدمات المشتركة مع شركات الطيران الشريكة بالإضافة إلى الوجهات والمعالم السياحية التي يمكن للزوار اكتشافها في مصر.

وفى النهاية تم تكريم عدد كبير من شركات ووكلاء السفر تقديرا لدورهم الكبير فى زيادة نسبة المبيعات وتطوير خدمات شركة مصر للطيران.