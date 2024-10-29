محافظ الجيزة يبحث مطالب وشكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان شارع محمد عبد السميع بمنطقة المنشية خلف الدائرى – الطوابق الهرم يتضررون من وضع محول كهربائي بمنتصف الشارع مما يسبب في إعاقة حركة المرور.



وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنسيق مع شركه الكهرباء وإجراء معاينه للكشك المذكور بالشارع وايجاد حلول مناسبه وسريعة لنقله بعيدًا عن العقارات.



وبحث محافظ الجيزة شكوى احد المواطنين المقيم بالعقار ٩ برج ناصر ش العشرين فيصل ببولاق الدكرور المتضرر من وجود مقهي أسفل العقار المذكور يتسبب فى ازعاج للسكان.



ووجه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات القانونية واغلاق المقهي المقام بدون ترخيص.

كما شهد لقاء محافظ الجيزة الاستماع الى شكوي من سكان شارع اولاد مروان بمنطقه مسجد قباء الكوم الاحمر بمركز اوسيم من اقامه ملعب كره قدم بدون ترخيص علي اراضي زراعية ويسبب ازعاج للسكان علي مدار اليوم.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينه أوسيم بالإزالة الفورية للملعب المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهد مركز ومدينة ابو النمرس شكوي من قيام مالك العقار بشارع داير الناحية نزله الاشطر بمخالفه ترخيص البناء والرسومات الهندسية.

حيث وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينه ابو النمرس بإيقاف الأعمال بالعقار المخالف لمخالفته الرسومات الهندسية وعدم السماح بإدخال المرافق له في حال عدم الالتزام بالترخيص الممنوح مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

حضر اللقاء ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واحمد هجرس ممثل شركه الكهرباء وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.