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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأربعاء 30- 10- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 30- 10- 2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 29-10-2024 بوادي النطرون

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   18 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 27

بنها: الصغرى 17 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 15   والعظمى 26

كاترين الصغرى 08 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  28

السويس: الصغرى 17 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 16  والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 15 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 16  والعظمى 32

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 32

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