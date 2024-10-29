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قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024

قنوات مجانية تنقل
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي، فيتو

الأهلي والعين، يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، إنطلاق مباراة الأهلي أمام ضيفه العين الإماراتي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتبحث جماهير النادي الأهلي وغيرها من الجماهير المصرية والعربية، عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة، والتي تستعرضها فيتو في السطور التالية.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والعين الإماراتي مجانًا

ونظرا لقيام جماهير النادي الأهلي، بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة المارد الأحمر أمام العين الإماراتي، تستعرض «فيتو» 3 قنوات مجانية مفتوحة عبر القمر الصناعي (نايل سات)، تنقل مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي تأتي على النحو التالي:

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

تردد قناة أون تايم سبورتس

اسم القناة: أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12091

معامل الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC MASR 2 الناقلة بث مباشر على الهواء اليوم

يأتي تردد قناة MBC MASR 2 الناقلة بث مباشر على الهواء اليوم كما يلي:

قمر صناعي: نايل سات.
التردد: 11832.
الاستقطاب: عمودي H.
الترميز: 27500.

معلقو مباراة الأهلي والعين

أعلنت القنوات الناقلة، اليوم، عن معلقي مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال كما يلي:

معلق قناة أون تايم سبورتس: المعلق الرياضي خليل البلوشي.

معلق قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية: المعلق الرياضي عامر عبدالله.

معلق قناة قنوات إم بي سي مصر 2: المعلق الرياضي فارس عوض.

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