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رياضة

أجويرو عن مقاطعة ريال مدريد حفل الكرة الذهبية: متغطرسون

تتويج رودري بجائزة
تتويج رودري بجائزة الكرة الذهبية

الكرة الذهبية، انتقد سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، موقف ريال مدريد من حفل الكرة الذهبية، بعد مقطعة الحفل اعتراضا على عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب التي توج بها الإسباني رودري نجم السيتي.

وكان فينيسيوس وناديه ريال مدريد قد أعربا عن استيائهما من القرار بمنح الجائزة للاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري، وقاطعا الحفل في باريس، مساء أمس الإثنين، حيث قال ريال مدريد في بيان رسمي أن عدم فوز فينيسيوس أو داني كارفخال دليل على أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يحترم النادي، تلا ذلك تقرير من معسكر فينيسيوس، بأن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يعتقد أن تجاهله للجائزة يعود لموقفه الصريح ضد العنصرية.

وعلق أجويرو على الأزمة في بث مباشر عبر قناته على يوتيوب، ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" قائلا: "فوز رودري مستحق تمامًا، هو أفضل لاعب في العالم، كرة القدم للجميع، وليست فقط لريال مدريد، هم متغطرسون للغاية".

رودري يعيد الإنجاز التاريخي لإسبانيا بعد غياب 64 عاما

حقق الإسباني رودري، نجم فريق مانشستر سيتي أكثر من إنجاز فردي وجماعي عندما صعد على مسرح دو شاتليه في عاصمة فرنسا باريس ليتسلم الكرة الذهبية من أسطورة ميلان جورج وياه.

بعد 64 عاما الكرة الذهبية تعود إلى إسبانيا 

وانتظرت الكرة الإسبانية ما يزيد على ستة عقود لتفوز بجائزة فردية في كرة القدم، بعد أن جلس منتخب لاروخا وأندية الليجا على عرش كرة القدم في العالم وفي أوروبا في الكثير من المناسبات.

وبانتزاعه بالون دور من البرازيلي فينيسيوس جونيور، أصبح رودري ثالث لاعب إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية ليمنح بلاده شرفا جديدا بعد 64 عاما كاملة.

وعلى مدى 67 نسخة، أي حتى العام 2023، أحرز اللاعبون الإسبان الجائزة في 3 مناسبات فقط، عبر ألفريدو دي ستيفانو (1957 ثم 1959) ولويس سواريز (1960)، ومنذ ذلك الوقت لم يتوج بها أي لاعب إسباني رغم الإنجازات الجماعية اللافتة خصوصا في القرن الحالي.

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