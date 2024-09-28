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رياضة

محمد صلاح يعادل رقم أجويرو في قائمة تاريخية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تقدم محمد صلاح، نجم ليفربول، في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج.

وقاد صلاح فريقه للفوز على وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السادسة للبريميرليج.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح سادسا في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف لفريق واحد بالبريميرليج (231 مساهمة)، متعادلا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي، صاحب نفس الرصيد.


وضمت القائمة:

واين روني - مانشستر يونايتد (276)

ريان جيجز - مانشستر يونايتد (271)

هاري كين - توتنهام (259)

تييري هنري - أرسنال (249)

فرانك لامبارد - تشيلسي (237)

محمد صلاح - ليفربول (231)

سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي (231)

رقم تاريخي في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

وسجل إبراهيما كوناتي، هدف تقدم ليفربول في اللقاء، في الدقيقة 45+2، قبل أن يتعادل الجزائري ريان آيت نوري للوولفز، في الدقيقة 56.

ووضع المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة، حيث سجل هدف تقدم الريدز من علامة الجزاء، في الدقيقة 61.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس"، فإن مباراة ليفربول وولفرهامبتون هي الأولى في تاريخ البريميرليج، التي يسجل خلالها لاعبين عربيين من فريقين مختلفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير.

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