محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيري

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى طلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 409 مواطنين.

محافظ سوهاج يستمع إلى شكاوى المواطنين ما بين العلاج والطلبات الخاصة وتوفير فرص العمل

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة لتوفير كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة.

المحافظ يستجيب للعديد من الطلبات بشكل فورى

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ.

حضر اللقاء الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم على وكيل وزارة العمل، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وماهر عبد الخالق ممثلا لمديرية التربية والتعليم، والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد أبو العجب مسئول الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة ".