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التنمية المحلية: إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول عدد المحال العامة بالمحافظات

قانون المحال العامة،
قانون المحال العامة، فيتو

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بحضور عدد من قيادات الوزارة.

 

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الموقف الخاص لقانون المحال العامة

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقًا للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة الغير رسمية  للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل  .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة الغير مرخصة لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من كافة الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون وحتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص تخفيفًا علي أصحاب المحال.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.

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