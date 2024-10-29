مدير تعليم الجيزة الجديد يصدر توجيهات عاجلة بشأن حوادث السقوط داخل المدارس

أصدر سعيد عطية مدير تعليم الجيزة الجديد توجيهات عاجلة لكافة المدارس بضرورة تأمين جميع النوافذ بشكل كامل، وذلك في أعقاب الحوادث الأخيرة التي شهدتها بعض المدارس وسقط فيها طلاب.

وأكد مدير التعليم أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الطلاب وأمنهم، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

ودعا مدير تعليم الجيزة الجديد كافة العاملين في المدارس إلى بذل أقصى الجهود لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطلاب، مؤكدًا أن سلامة الطلاب هي أولوية قصوى.