أول تعليق من مدير تعليم الجيزة الجديد على التقييمات المدرسية

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية الاهتمام بالتقييمات داخل المدارس، وذلك في أول تصريح له حول العملية التعليمية بالمحافظة.

وشدد وكيل الوزارة خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس على ضرورة أن تكون التقييمات داخل المدارس موزعة بشكل عادل ومنصف، وأن تساهم في تحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد وتحسين مستواهم الدراسي.

وأضاف وكيل الوزارة أن التقييمات الجيدة تساهم في جذب الطلاب للمدارس وتقليل نسب الغياب، كما أنها تساعد في الكشف عن نقاط القوة والضعف لدى الطلاب وتوجيههم نحو تطوير أنفسهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديريات التعليمية ستقوم بمتابعة تطبيق هذه التعليمات والتأكد من التزام المدارس بها، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج للطلاب.