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تفاصيل لقاء مدبولي والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

لقاء مدبولي والرئيس
لقاء مدبولي والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك على هامش مشاركته اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات  النسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" بالعاصمة السعودية الرياض.

رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي للمؤسسة، لافتًا إلى دوره الناجح في تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي البارز بالمملكة العربية السعودية، ومثمنًا دوره البارز في تنظيم المؤتمر الاقتصادي المصري بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.

 

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه أبرز التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري برغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية الراهنة.

من جانبه، أشاد ريتشارد أتياس، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات المُتقدمة التي تُحققها، مُعربًا عن تطلعه لتنظيم حدثٍ أو مؤتمرٍ جديد خلال الفترة المقبلة حول التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار م بادرة مستقبل الاستثمار العاصمة السعودية الرياض

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