الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيارة نصف نقل تنهي حياة طالب بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

أمرت نيابة بلبيس العامة محافظة الشرقية بدفن جثة طالب بالمرحلة الابتدائية لقي حتفه متأثرا بجراحه الخطرة بعدما دهسته سيارة نصف نقل عقب خروجه من المدرسة بدائرة مركز بلبيس واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تفاصيل حادث تصادم قطارين فى الشرقية، الصحة: مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين، الفحص المبدئي: خطأ عامل التحويلة وراء الحادث (صور)

وفاة تلميذ في حادث مروري

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال الطفل"محمود.أ.ال"9 سنوات الطالب بمدرسة الشهيد محمد عبد العزيز درويش الابتدائية مقيم بنطاق مركز بلبيس وجري التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المذكور التي أودت بحياته بعدما دهسته سيارة نصف نقل أثناء خروجه من مدرسته الابتدائية الكائنة بمركز بلبيس وتحرر محضربالواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصرع تلميذ في الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظ الشرقية

مواد متعلقة

توفيق عكاشة: إسرائيل ستسقط هيئة الأمم المتحدة، ومصر محور الأرض

وكيل تعليم دمياط تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس عزبة البرج

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال مبادرة "بداية" بمدينة التل الكبير (صور)

رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتابع أعمال النظافة

تنفيذ حالتي إزالة فورية بقرية الترامسة في قنا

محافظ القاهرة يتفقد منطقتي البساتين والمعراج لمتابعة مستوى الخدمات بهما

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

بعد فوز الأهلي على العين، رضا سليم يغادر إستاد القاهرة وسط حالة من الحزن (فيديو)

منوعات

المزيد

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads