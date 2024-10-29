سيارة نصف نقل تنهي حياة طالب بالشرقية

أمرت نيابة بلبيس العامة محافظة الشرقية بدفن جثة طالب بالمرحلة الابتدائية لقي حتفه متأثرا بجراحه الخطرة بعدما دهسته سيارة نصف نقل عقب خروجه من المدرسة بدائرة مركز بلبيس واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وفاة تلميذ في حادث مروري

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال الطفل"محمود.أ.ال"9 سنوات الطالب بمدرسة الشهيد محمد عبد العزيز درويش الابتدائية مقيم بنطاق مركز بلبيس وجري التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المذكور التي أودت بحياته بعدما دهسته سيارة نصف نقل أثناء خروجه من مدرسته الابتدائية الكائنة بمركز بلبيس وتحرر محضربالواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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