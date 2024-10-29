الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالصف

مصنع إعادة تدوير
مصنع إعادة تدوير الزيوت
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تمكنت إدارة تموين الصف بقيادة أحمد الشافعي بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات في منطقة عرب أبو ساعد بالصف.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن المصنع كان يقوم بمزاولة نشاطه دون الحصول على أي تراخيص قانونية، كما كان يستخدم علامات تجارية مزيفة لمنتجات شركات زيوت سيارات معروفة، وذلك بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت مداهمة المصنع عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة، والتي تشمل 10 أطنان من الزيوت السائلة داخل 3 تنكات حديدية، و8 جراكن سعة 20 لتر معبأة بالزيوت، و9 كراتين تحتوي على 12 جركن سعة لتر واحد لكل كرتونة، و800 استيكر يحمل علامات تجارية مزيفة، و500 جركن فارغ سعة لتر واحد، و120 جركن فارغ سعة 20 لتر، و2 ميزان حساس ومكبس يدوي.
 

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

ويمثل هذا النوع من الجرائم تهديدًا كبيرًا لصحة المستهلكين، حيث أن استخدام الزيوت المغشوشة في السيارات قد يؤدي إلى تلف المحرك وتسبب أعطال ميكانيكية خطيرة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة المعنية لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين. 

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