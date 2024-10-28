اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة مثيرة وغامضة للعالم، أكد فيها أن كل من لم يستمع إلى كلامه منذ عام 2012، ولم يضعه موضع الجد سيندم.

رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير الجدل

وقال توفيق عكاشة في رسالته التي وجهها للعالم: "اليوم يندم كل إنسان لم يستمع لكلامى منذ عام ٢٠١٢ ولم يضعه موضع الجد، وكان أمر الله ان يأخذ الإنسان كلامى مأخذ الهزل، لكى ينفذ قدر الله بقوة عجيبة، حيث بلغتكم الرسالة ولم تصدقوها وتعاملتم معها معاملة تقضى بنفاذ قدر الله.

السبب هو الظلم المنتشر بين الناس أجمعين أنتم ظالمون ومظلومون."



وأثارت تغريدة توفيق عكاشة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سر تلك التغريدة الغامضة، التي أثارت بدورها العديد من التكهنات، بشأن سر حديث توفيق عكاشة الغامض.

تغيير خريطة العالم وحرب عالمية قبل 2025

وأشار العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن حديث توفيق عكاشة الغامض يقصد به ما يحدث الآن بـ منطقة الشرق الأوسط، وإمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة قبل عام 2025.

وتداول النشطاء مقطع فيديو سابقا للإعلامى توفيق عكاشة، قال فيه: "الكلام الذي قلته إن هناك إعداد وتحضير وتركيز لإعادة صياغة الخريطة العالمية، وعليكم انتظار حرب عالمية قبل عام 2025"

ومرت 2024 ومافيش حرب عالية ثالثة وستمر 2025 ومافيش حرب ثالثة ثم حكاية اخرى مشكلتكم تقرأون الكتب والتقارير وتستعجلون الدمار والتغير pic.twitter.com/ZtEzAahsOI — المتفائل بقدر ربه فقط لا غير (@MMM971S) October 28, 2024



وأضاف "كل يوم يمر يؤكد ويثبت كلامي، أنا أتكلم في أرض الواقع"

كما أعاد النشطاء مقطع فيديو آخر متداول لعكاشة، عبر قناة الفراعين، قال فيه: "أنا قلت إني رح أتكلم عن الحرب العالمية الثالثة، الحرب العالمية الثالثة حتيجي من الناحية الشمالية قادمة من إنجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى، مرحلة الحرب الأوروبية الروسية، وكله شغال في الحرب.."

وأضاف عكاشة في حديثه المتداول: "بعد هذا ستدخل الصين داعمة لروسيا لأن كوريا الشمالية حتدخل مع روسيا فور اندلاع الحرب بين روسيا وحلف الناتو، بعد كده حتدعم أمريكا بقوة وتبدأ أمريكا التدخل، وأثناء انضمام الصين للحرب ستنضم أمريكا في هذه الحرب.."

حرب عالمية فاصلة تستغرق 6 سنوات

وأوضح عكاشة: "هذه الحرب حرب فاصلة، الذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي.. حيقول لك روسيا حتساعد الفرس في حربهم ضد العرب، لأ.."



كما أكد أن "الحرب العالمية الثالثة ستأخذ بين 3 إلى 6 سنوات حتى تنتهي".

وطالب أحد النشطاء من توفيق عكاشة فك شفرة الرسالة الغامضة قائلًا: " قولنا ايه الرسالة اللي محدش صدقها"

وقال أحد النشطاء: " انا كان عندي 16 سنة عندما كنت دائم الظهور علي قناة الفراعين، أتذكر جيدًا تناولك لموضوعات دول الجوار ليبيا، السودان، الصراع علي غاز البحر المتوسط، وأخيرًا الصراع العربي الإسرائيلي.. واليوم أشهد بصدق رؤيتك وقراءتك الجيدة للمشهد في منطقة الشرق الأوسط..."

