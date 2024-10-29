الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يكلف بتوحيد لافتات المحال التجارية لتناسب الهوية البصرية

أثناء الجولة
أثناء الجولة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، منطقة مستشفى الأقصر الدولي بشارع التلفزيون، حيث تابع أعمال بناء سور المستشفى، موجهًا بضرورة طلاء واجهات العمارات السكنية في الجهة المقابلة، وتوحيد لافتات المحال التجارية بما يتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة، وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق أمام زائريها.

جولة محافظ الأقصر 


وتفقد المحافظ، عددا من الشوارع الجانبية التي يشكو المواطنين من إغلاقها في هذه المنطقة، موجها تعليماته لمدير مديرية الطرق بالتنسيق مع مسئولي إدارة التخطيط العمراني، وإدارة الشبكات، لتحديد عرض كل شارع بمنطقة حوض الـ 18، لفتح تلك الشوارع والتسهيل على المواطنين.


كما تابع انتهاء طبقة الأساس بشارع الـ 20، موجها بالبدء في توريد البردورات لعمل الأرضية، واستكمل "عماره" جولته في طريقه إلى منطقة الكرنك، حيث وجه تعليماته بطلاء واجهات العمارات السكنية وتوحيد شكل اللافتات الخاصة بالمحال التجارية، بما يتناسب مع الهوية البصرية للمدينة.


رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.

 

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