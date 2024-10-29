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تعليم الأقصر يجري مقابلات شخصية لاختيار ممثل "توكاتسو" بالمديرية (صور)

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

بدأت مديرية التربية والتعليم بالأقصر اليوم الثلاثاء في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مسئول توكاتسو بالمديرية، وتكونت اللجنة بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحمد بخيت ممثل وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، ومديرو إدارات الشئون المالية والإدارية، الشئون القانونية، والتعليم الخاص بالمديرية.

 

يشار إلى أن التوكاتسو هو نظام تعليمي معروف في اليابان يطور جميع مهارات الطالب، ويركز على الإبداع والتفكير بدلًا من الحفظ والتلقين. تسمح أنشطة النظام للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأوضح "جارح" أن أنشطة توكاتسو تهدف لمساعدة الأطفال على اكتساب قيمة لأنفسهم داخل المجتمع، بالإضافة لمساعدتهم على تقبل أدوارهم داخل المجتمع، وتشمل هذه الأنشطة أنشطة الريادة اليومية والتي تقوم على التناوب بين الأطفال لإنجاز المهام المطلوبة.


واضاف أن هناك أنشطة إضافية مثل نشاط مجلس الفصل والذي يهدف  لتعليم الأطفال المناقشة فيما بينهم للخروج بقرار متفق عليه، ونشاط الأنشطة التوجيهية الذي يهدف لتعليم الأطفال أهدافهم الخاصة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

 

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