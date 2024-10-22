الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: الترويج لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع المجتمع المدني

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الندوة التي أقامها نادي روتاري مدينة نصر حول محاور إحياء مسار العائلة المقدسة، والترويج لها سياحيًّا على مستوى العالم. 

 

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات المنتدى الحضري العالمي

محافظ القاهرة يتفقد عددا من المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة


حضر الندوة م. عبد الفتاح فرحات رئيس نادي روتاري مدينة نصر، ود. شريف أديب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطيةالأرثوذكسية، وعدد من المحافظين السابقين، والبرلمانين، والفنانين، والكتاب. 


وأكد محافظ القاهرة أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التي بذلت فيها الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعًا سياحيًّا ودينيًّا يجذب السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.

وأشار محافظ القاهرة إلى استعداد المحافظة للمشاركة مع المجتمع المدني في الترويج لمسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدنى ومشاركتهم ولو بالأفكار في إحداث تغيير بالشارع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.


وأضاف محافظ القاهرة خلال الندوة أن المحافظة لديها رؤية لتطوير القاهرة،  وإعادة إحياء المناطق الأثرية، وتحويل العاصمة إلى متحف مفتوح.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إحياء مسار العائلة المقدسة إبراهيم صابر الأنبا دانيال العائلة المقدسة المجتمع المدنى الكنيسة القبطية

مواد متعلقة

وزير السياحة يشهد إطلاق شركة جديدة لتطوير الخدمات بنقاط مسار العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

الحرس الثوري الإيراني يرفض مغادرة جزر الإمارات المحتلة: ملكنا والحديث عنها يجر المنطقة للهاوية

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

بهاتريك فينيسيوس، ريال مدريد يحول تأخره أمام دورتموند للفوز 5-2 بدوري أبطال أوروبا (صور)

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

المزيد
الجريدة الرسمية