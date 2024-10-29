التحقيقات تكشف تفاصيل بلاغ اتهام متسولة بتناول لحوم الكلاب والقطط

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام سيدة متسولة بتناول لحوم الكلاب والقطط، أن السيدة تعاني من اضطراب عقلي لكنها لم تقدم على تناول أي حيوانات -كما زعمت صاحبة البلاغ.

وأفادت التحقيقات أن السيدة تعيش في غرفة خشبية متواضعة وترتبط بالحيوانات الأليفة.

وتقدمت سيدة ببلاغ تتهم فيه متسولة بين أهالي منطقة المجزر الآلي بالمنيب، بادعاء قيامها باصطياد الكلاب والقطط وأكل لحومها أمام مرأى الأهالي الأمر الذي جعلهم يفزعون من المنظر وأسرعوا لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي تلقت بلاغًا بالواقعة.

وعندما انتقلت الأجهزة الأمنية، قاموا على الفور بإلقاء القبض على السيدة واصطحابها لقسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.