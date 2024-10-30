الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

السوق المصري يستقبل موديلات 2025

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات سكودا، بدء عملية تلقي حجوزات علي سيارات 2025 المقرر طرحها في السوق المحلي، وكانت سكودا كودياك من الجيل الثاني من السيارة فئة SUV متوسطة الحجم، أبرز السيارات التي تم طرحها بالسوق المحلي.

 

أسعار سيارات سكودا كودياك 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكود، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات وتتوفر السيارة بمصر بأربع فئات كالتالي: 
 

1- الفئة الأولى Loft بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه.
 

2- الفئة الثانية Lounge بسعر 2 مليون و850 ألف جنيه.
 

3- الفئة الثالثة Suite بسعر 3 ملايين و50 ألف جنيه.
 

4- الفئة الرابعة سبورت لاين بسعر 3 ملايين و250 ألف جنيه.

 


مواصفات محرك سيارات سكودا كودياك 2025

زودت سيارات  سكودا  بمحرك 1400 سي سي TSI بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر مع ناقل أوتوماتيك DSG من 7 سرعات. ويتم نقل القوة للعجلات الأمامية مع تسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 202 كم. وتتوفر السيارة للحجز بصورة مباشرة حاليًّا. 
 


مواصفات وسائل أمان سكودا كودياك 2025

-إيرباج أمامي وجانبي وستائر هوائية ومثبت سرعة 

-وحدد سرعة ومراقبة الضغط في الإطارات والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC ومساعد الطرق الصاعدة ومراقبة ضغط الهواء بالإطارات وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا بانورامية 360 درجة. 
 

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