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وزارة العمل: إنفاق 255 مليونًا و400 ألف جنيه على منظومة التدريب المهني

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل،في اجتماعه المُنعقد اليوم الإثنين،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل  محمد جبران،أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"،منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024،بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه،وذلك على منظومة  وبرامج "التدريب والتأهيل".

 كما أنفق  21 مليونًا و500 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية" يوليو وأغسطس وسبتمبر "وقال  مجلس الإدارة،أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

وأكد وزير العمل محمد جبران، أهمية  قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، بتوجيه من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق،والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني.

وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورأفت عبد الهادي شفيق ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني بوزارة العمل.

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