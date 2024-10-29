قرار من نيابة مدينة نصر ضد عصابة النصب على راغبي العمل بالخارج

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، المدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة من خلال إنشاء شركة " دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبطهما وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – 4 دفتر إستلام نقدية – عدد من الإعلانات الخاصة بالشركة – 2 هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.