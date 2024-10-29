سون يحصد جائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة

توج الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتفوق سون هيونج مين، على الأردني موسى التعمري والإيراني مهدي طارمي.

وينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء حفل الجوائز السنوية لعام 2023، في جامعة كيونج بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

ويوزع خلال الحفل 21 جائزة متنوعة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، التي استُحدِثت أخيرًا.

ويُعلن للمرة الأولى العام الجاري عن جائزة تقدير للدولة المستضيفة لبطولة كأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد للمساهمة المتميزة.