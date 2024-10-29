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رياضة

الكرة الذهبية، رودري يعيد الإنجاز التاريخي لإسبانيا بعد غياب 64 عاما

رودري، فيتو
رودري، فيتو

حقق الإسباني رودري، نجم فريق مانشستر سيتي أكثر من إنجاز فردي وجماعي عندما صعد على مسرح دو شاتليه في عاصمة فرنسا باريس ليتسلم الكرة الذهبية من أسطورة ميلان جورج وياه.

بعد 64 عاما الكرة الذهبية تعود إلى إسبانيا 

وانتظرت الكرة الإسبانية ما يزيد على ستة عقود لتفوز بجائزة فردية في كرة القدم، بعد أن جلس منتخب لاروخا وأندية الليجا على عرش كرة القدم في العالم وفي أوروبا في الكثير من المناسبات.

وبانتزاعه بالون دور من البرازيلي فينيسيوس جونيور، أصبح رودري ثالث لاعب إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية ليمنح بلاده شرفا جديدا بعد 64 عاما كاملة.

وعلى مدى 67 نسخة، أي حتى العام 2023، أحرز اللاعبون الإسبان الجائزة في 3 مناسبات فقط، عبر ألفريدو دي ستيفانو (1957 ثم 1959) ولويس سواريز (1960)، ومنذ ذلك الوقت لم يتوج بها أي لاعب إسباني رغم الإنجازات الجماعية اللافتة خصوصا في القرن الحالي.

 

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رودري الكرة الذهبية باريس مانشستر سيتي فينيسيوس

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