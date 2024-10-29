وكيل الأوقاف بالغربية: واجبنا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة
التقى الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الثلاثاء بأئمة أوقاف كفر الزيات وبسيون بالمسجد الكبير بمدينة كفر الزيات.
جاء ذلك بحضور الشيخ محمد أحمد زيد مدير إدارة أوقاف كفر الزيات والشيخ محمود شوقي مدير إدارة أوقاف بسيون.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بالدعوة والأنشطة التثقيفية.
وخلال اللقاء، قال الدكتور نوح العيسوي: الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة وأمانة، وواجبنا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية لبناء جيل واع مثقف، مع التأكيد على المتابعة المستمرة، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.