وكيل الأوقاف بالغربية: واجبنا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة

التقى الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الثلاثاء بأئمة أوقاف كفر الزيات وبسيون بالمسجد الكبير بمدينة كفر الزيات.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد أحمد زيد مدير إدارة أوقاف كفر الزيات والشيخ محمود شوقي مدير إدارة أوقاف بسيون.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بالدعوة والأنشطة التثقيفية.



وخلال اللقاء، قال الدكتور نوح العيسوي: الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة وأمانة، وواجبنا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية لبناء جيل واع مثقف، مع التأكيد على المتابعة المستمرة، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل).