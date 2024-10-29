الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء

فعاليات مهرجان الجونة،
فعاليات مهرجان الجونة، فيتو

يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

 

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
حوار مع: سمر شِشَة وأماني الجميل
1:00 - 2:30 مساءً
ندوة الأفلام القصيرة: إطلاق العنان لمستقبل من الموهبة والإبداع
المتحدثون: سامح علاء، صفي الدين محمود، كميل فارين، سيمون باردوني
يدير الجلسة: آية دواره
حجرة المنتدى
11:30 صباحًا- 1:00 مساءً
رحلتان للفيلم الوثائقي
المتحدثون: هالة جلال، إيمانويل شيكون، مي عودة، محمد صيام
يدير الجلسة: أولا سلوى
3:00 - 4:30 مساءً
مواهب جديدة: أضواء على نجوم صاعدة
يدير الحوار: ميلاني جودفيلو
حجرة الورش
2:00 - 3:30 مساءً
البرمجة في المهرجانات السينمائية
تدريب: أندرو محسن
ورشة مغلقة

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:30 مساء 
ريد كاربت فيلم 196

9:30 مساء 
توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

 

عروض أفلام مهرجان الجونة اليوم 

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 85 د
آخر فتاة استعراض
9:30 مساءً | 93 د
196 متر

قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )

2:30 مساءً | 98 د
المعماري
5:00 مساءً | 111 د
حصار المد والجزر
7:30 مساءً | 90 د
يا إلهي!

سي سينما 1

11:30 صباحًا | 85 د
تدفُّق
2:00 مساءً | 71 د
برنامج الأفلام القصيرة 2
4:15 مساءً | 99 د
سام
6:30 مساءً | 113 د
غريب
9:30 مساءً | 93 د
قصة سليمان

سي سينما 2

12:00 مساءً | 82 د
برنامج الأفلام القصيرة 1
2:15 مساءً | 75 د
ذاكرتي مليئة بالأشباح
4:00 مساءً | 100 د
أبناء
6:15 مساءً | 82 د
أبي
8:30 مساءً | 100 د
رفعت عيني للسما

سي سينما 3

12:15 مساءً | 105 د
يتعلَّم
2:30 مساءً | 104 د
عن السقوط
5:00 مساءً | 89 د
نافذة على فلسطين - أفلام قصيرة
8:30 مساءً | 110 د
المملكة

أكاديمية ديزي

7:00 مساءً | 90 د
برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 1
10:00 مساءً | 140 د
 

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