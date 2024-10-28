شركة مجموعة الجهمي لاستيراد البصريات، توسع ونمو متزايد لتلبية احتياجات الرعاية البصرية في ليبيا

تتنامى الحاجة إلى خدمات الرعاية البصرية في ليبيا، حيث تتزايد أهمية الحصول على حلول بصرية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وفي هذا السياق تأتي شركة مجموعة الجهمي لاستيراد البصريات كأحد الأسماء البارزة التي تعمل على توفير مجموعة من الخدمات والمنتجات في هذا المجال، بهدف تحسين جودة الرؤية للأفراد وتعزيز الحماية البصرية، ووفقًا لمتابعين للقطاع تميزت الشركة بقدرتها على تقديم حلول بصرية متقدمة تشمل النظارات الطبية والنظارات الشمسية التي تتميز بتصميمات تلائم مختلف الأذواق.

وأفادت مصادر قريبة من الشركة بأن مجموعة الجهمي تولي اهتمامًا بالغًا بالجودة، حيث تعتمد على شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية المرموقة في مجال البصريات، وهو ما يسهم في تلبية المعايير الدولية للأداء والمتانة، وتضمنت هذه الشراكات شركات عالمية معروفة، ما يضمن تقديم منتجات تتمتع بأحدث التقنيات مثل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والعدسات المصممة لتوفير راحة متواصلة عند الاستخدام الطويل.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وصول خدماتها إلى أكبر عدد من المواطنين، افتتحت الشركة عدة فروع جديدة في مدينتي بنغازي وطرابلس، وهو ما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى المنتجات المتاحة، ووفقًا لمصادر متابعة للتوسع الأخير يتميز كل فرع بوجود فرق من المتخصصين في البصريات الذين يقدمون استشارات شخصية تتيح للعملاء اختيار الأنسب من بين مختلف الإطارات والعدسات المتاحة، وفقًا لاحتياجاتهم اليومية.

وتسعى شركة مجموعة الجهمي لاستيراد البصريات إلى المساهمة في زيادة الوعي بأهمية الرعاية البصرية، حيث أطلقت الشركة عدة حملات توعوية بالتعاون مع مؤسسات محلية تستهدف المدارس والمراكز الصحية، وتهدف هذه المبادرات إلى نشر ثقافة العناية بالعين والفحص الدوري للنظر، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا وكبار السن الذين قد يواجهون مشاكل بصرية تتطلب عناية خاصة.

هذا وتؤكد مصادر محلية أن مجموعة الجهمي تضع على عاتقها توفير منتجات تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، حيث تضم تشكيلات من النظارات الطبية بألوان وتصاميم حديثة، بالإضافة إلى عدسات شمسية توفر حماية شاملة ضد الأشعة الضارة.