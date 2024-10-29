تحليل مخدرات ومرافعة الدفاع، القصة الكاملة للتحقيق مع نجل نائب رئيس الزمالك في واقعة الدهس

انتهت مصلحة الطب الشرعي من إجراء تحليل مخدرات لنجل هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بدهس شاب في ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين، لبيان تعاطيه المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر من عدمه.

وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل نجل نائب رئيس نادي الزمالك، في واقعة الدهس، بكفالة 100 ألف جنيه.

واستمعت النيابة لدفاع المتهم، الذي كشف خلال مرافعته حُسن نية موكله، بعدما نقل الضحية للمستشفى للاطمئنان عليه، وأنه لم يتعمد التسبب في الحادث.

وأوضح الدفاع أن الشاب المصاب ظهر فجأة أمام السيارة أثناء قيادتها بعد مغادرته نادي الزمالك، مما أدى إلى وقوع الحادث.

واستند في دفاعه إلى مجموعة من الشهادات التي تدعم موقف موكله، مما ساعد في بناء حالة قوية للإفراج عنه.

اعترافات نجل نائب رئيس الزمالك

وقال نجل نائب رئيس الزمالك، أمام جهات التحقيق: إنه لم يتعمد ارتكاب الحادثة ولم يتعمد الاصطدام بالشاب الضحية.

وتابع إنه كان يقود السيارة وظهر الشاب أمامه بشكل مفاجئ أثناء السير بالسيارة عقب خروجه من نادي الزمالك.

وتابع خلال الاعترافات أنه لم يهرب من المكان، وطلب الإسعاف للضحية ونقله إلى المستشفى من أجل إثبات حُسن نيته.