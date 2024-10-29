الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي في 3 مراكز

الامتدادات العمرانية
الامتدادات العمرانية الجديدة في المنيا

اعتمد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا المخطط التفصيلي لمراكز ( ديرمواس – أبوقرقاص – مغاغة) وفقا للخرائط ووفقا للقانون 119 لسنة 1973 والأسس والمعايير الخاصة به. 

الامتدادات العمرانية الجديدة في المنيا 

جاء ذلك ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو غير المنتظم للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أراضي أملاك الدولة.

 المخطط التفصيلى في 3 مراكز 


وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى استكمال كافة المخططات التفصيلية لبقية المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الامتدادات العمرانية الجديدة في المنيا مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة المخطط التفصيلى في 3 مراكز اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المخطط التفصيلي

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالمنيا (تفاصيل)

تأجيل محاكمة قاتل عروس بني مزار بالمنيا إلى نوفمبر المقبل

محافظ المنيا يقود حملة لمراجعة رخص البناء بقرية ماقوسة

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بالمنيا

إصابة شخصين في مشاجرة بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads