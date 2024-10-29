محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي في 3 مراكز

اعتمد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا المخطط التفصيلي لمراكز ( ديرمواس – أبوقرقاص – مغاغة) وفقا للخرائط ووفقا للقانون 119 لسنة 1973 والأسس والمعايير الخاصة به.

الامتدادات العمرانية الجديدة في المنيا

جاء ذلك ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو غير المنتظم للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أراضي أملاك الدولة.

المخطط التفصيلى في 3 مراكز



وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى استكمال كافة المخططات التفصيلية لبقية المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.