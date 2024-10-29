انهيار حائط بلكونة في المنيا يتسبب في إصابة 4 أشخاص (صور)

أصيب 4 أشخاص إثر سقوط حائط بلكونة على تاكسي ودراجة بخارية أثناء مرورها أسفل عقار في مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص إثر انهيار حائط بلكونة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار حائط بلكونة من الدور الحادي عشر على سيارة تاكسي ودراجة بخارية أثناء مرورهم أسفل أحد العقارات في شارع الزخرفية بمدينة المنيا.

انهيار حائط بلكونة في المنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص: وهم عجايبي سمعان خليل، 50 سنة، نجار، محمود مؤمن فايز، 30 سنة، سائق، هدير طارق محمد، 23 سنة، ربة منزل، فايز محمود مؤمن، 3 سنوات، طفل، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام مالك العقار ببناء حائط بالطابق الحادي عشر، حدث انهيار جزئي لحائط بلكونة الطابق على سيارة تاكسي ودراجة نارية تصادف مرورهما.