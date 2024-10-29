الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار حائط بلكونة في المنيا يتسبب في إصابة 4 أشخاص (صور)

إصابة 4 أشخاص إثر
إصابة 4 أشخاص إثر انهيار حائط بلكونة بالمنيا

 أصيب 4 أشخاص إثر سقوط حائط بلكونة على تاكسي ودراجة بخارية أثناء مرورها أسفل عقار في مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص إثر انهيار حائط بلكونة بالمنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار حائط بلكونة من الدور الحادي عشر على سيارة تاكسي ودراجة بخارية أثناء مرورهم أسفل أحد العقارات في شارع الزخرفية بمدينة المنيا. 

 

انهيار حائط بلكونة في المنيا 

 على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص: وهم عجايبي سمعان خليل، 50 سنة، نجار، محمود مؤمن فايز، 30 سنة، سائق، هدير طارق محمد، 23 سنة، ربة منزل، فايز محمود مؤمن، 3 سنوات، طفل، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام مالك العقار ببناء حائط بالطابق الحادي عشر، حدث انهيار جزئي لحائط بلكونة الطابق على سيارة تاكسي ودراجة نارية تصادف مرورهما.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سقوط حائط بلكونة على تاكسي عقار في مدينة المنيا انهيار حائط بلكونه بالمنيا إصابة 4 أشخاص انهيار حائط بلكونة في المنيا بلكونة في المنيا حائط بلكونة في المنيا مستشفى المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالمنيا (تفاصيل)

تأجيل محاكمة قاتل عروس بني مزار بالمنيا إلى نوفمبر المقبل

محافظ المنيا يقود حملة لمراجعة رخص البناء بقرية ماقوسة

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بالمنيا

إصابة شخصين في مشاجرة بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads