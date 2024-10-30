وثيقة ضرورية للموافقة على إصدار تراخيص البناء، تعرف عليها

نظم قانون البناء، إجراءات إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًّا كانت قيمتها.





وثيقة التأمين شرط لإصدار ترخيص البناء

وحظر القانون إصدار التراخيص إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.



ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.



مسؤولية المهندس والمقاول عن سلامة البناء

تغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:



1 - مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.



2 - مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني.



و مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.

مبلغ التأمين وحدود التغطية

في حالة المسؤولية العشرية فقط يكون هناك حد تعويض محدد بالقانون يمثل الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد، وتفاوت مبالغ التأمين وفقًا للأنظمة القانونية المختلفة. أما في حالة تأمين العيوب الخفية المادية فإن مبلغ التأمين يساوي:

- قيمة إعادة بناء العقار

- الأتعاب المهنية

- تكاليف إزالة الأنقاض

- مصروفات إضافية

ويخضع مبلغ التأمين إلى شرط تعديل القيمة مقابل التضخم والذي يسمح بزيادة قدرها 10% من مبلغ التأمين الأصلي منذ بدء الوثيقة وفي حالة الهلاك الجزئي يتم الإصلاح وإعادة مبلغ التأمين الأصلي إلي أصله بموجب قسط نسبي Rata-Pro إذا كانت نسبة الخسارة تقل عن 70%، أما إذا زادت عن 70% فان قسط إعادة مبلغ التأمين إلى أصله عادة، ما يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والمؤمن له، وغالبًا ما تتراوح الأسعار العالمية للتأمين الذي يشمل المسؤولية والضرر المادي بين 1% 2%- من مبلغ التأمين ويكون التحمل في حدود 10% من كل خسارة وبحد أدنى مبلغ مقطوع يناسب مبلغ التأمين.