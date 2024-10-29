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رياضة

المصريان محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي كأس القارات لكرة الصالات

طارق سامي، فيتو
طارق سامي، فيتو

 أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نهائي  كأس القارات لكرة الصالات للحكمين المصريين محمد حسن وطارق سامي.

ويتواجد محمد حسن كحكم رئيسي بينما يتواجد طارق سامي كحكم ثان، في المباراة التي تجمع فريقي بالما الإسباني وماجنس البرازيلي، وتحتضنها الأراضي الإسبانية في الثاني من نوفمبر المقبل.

 

ويعد محمد حسن وطارق سامي واحدا من أفضل حكام العرب في كرة الصالات، بعدما قدماه من أداء لافت في جميع المنافسات الدولية التي شارك بها  .

 

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