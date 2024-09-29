طارق سامي حكما لأكروانيا وفنزويلا في ربع نهائي مونديال الصالات بأوزبكستان

كأس العالم لكرة الصالات، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم لقاء أوكرانيا وفنزويلا ضمن الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة الصالات أوزباكستان .

طارق سامي حكما لمباراة أوكرانيا وفنزويلا

المصري طارق سامي حكم والتونسي أيمن كمون حكم ثاني والبرتغالي إدواردو فرنانديز حكم ثالث والأرجنتيني روميرو لوتارو حكم رابع وروبيرتو لوبيز من بنما حكم ميقاتي

موعد مباراة أوكرانيا وفنزويلا

ومن المقرر إقامة اللقاء بين أوكرانيا وفنزويلا اليوم الاحد ٢٩ سبتمبر الجاري عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ملعب هومو ارينا طقشند.

المباراة الرابعة لطارق سامي في المونديال

وتعد مباراة أوكرانيا وفنزويلا هي اللقاء الرابع للحكم المصري طارق سامي في مشواره الدولي بمونديال الصالات بأوزباكستان والذي بدأ رحلة دولية مشرفة مع الاتحاد الدولي الفيفا ليشرف اسم التحكيم المصري في الدور الربع النهائى .

ويعد طارق سامي واحدا من افضل حكام العرب في كرة الصالات، لذلك بات قريبا من قائمة تصنيفات العشر الاوائل المصنفين الافضل لحكام العالم لكرة الصالات بعدما قدمه من أداء لافت في جميع المنافسات الدولية التي شارك بها .