الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق سامي حكما لأكروانيا وفنزويلا في ربع نهائي مونديال الصالات بأوزبكستان

طارق سامي حكم كرة
طارق سامي حكم كرة الصالات الدولي، فيتو

كأس العالم لكرة الصالات، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم لقاء أوكرانيا وفنزويلا ضمن الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة الصالات أوزباكستان  .

طارق سامي حكما لمباراة أوكرانيا وفنزويلا

المصري طارق سامي حكم والتونسي أيمن كمون حكم ثاني والبرتغالي إدواردو فرنانديز حكم ثالث والأرجنتيني روميرو لوتارو  حكم رابع وروبيرتو لوبيز  من بنما حكم ميقاتي

موعد مباراة أوكرانيا وفنزويلا

ومن المقرر إقامة اللقاء بين أوكرانيا وفنزويلا اليوم الاحد ٢٩ سبتمبر الجاري عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ملعب هومو ارينا طقشند.

المباراة الرابعة لطارق سامي في المونديال

وتعد مباراة أوكرانيا وفنزويلا هي اللقاء الرابع للحكم المصري طارق سامي في مشواره الدولي بمونديال الصالات بأوزباكستان والذي بدأ رحلة دولية مشرفة مع الاتحاد الدولي الفيفا  ليشرف اسم التحكيم المصري في الدور الربع النهائى  .

ويعد طارق سامي واحدا من افضل حكام العرب في كرة الصالات، لذلك بات قريبا  من قائمة تصنيفات العشر الاوائل المصنفين الافضل لحكام العالم لكرة الصالات بعدما قدمه من أداء لافت في جميع المنافسات الدولية التي شارك بها  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كأس العام لكرة الصالات طارق سامى مباراة أوكرانيا وفنزويلا أوكرانيا فنزويلا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

مواد متعلقة

"فيفا" يكشف مساء اليوم عن المدن والملاعب التي تستضيف كأس العالم للأندية

الثنائي محمد حسن وطارق سامي في افتتاح كأس العالم لكرة الصالات بأوزباكستان

محمد حسن وطارق سامي في مونديال الصالات بأوزبكستان

هشام نصر يعمق جراح جماهير الزمالك بالحديث عن نتائج ألعاب الصالات

الأكثر قراءة

إعلام فرنسي يكشف جنسية جاسوس أبلغ إسرائيل بمعلومات موقع حسن نصر الله

خالد جلال: الزمالك يحتاج صفقتين وناصر منسي ذكرني بـ فلافيو

الظهور الأخير لـ حسن نصر الله قبل استشهاده (فيديو)

أمي التانية وتاج راسي، شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على اعتذارها

سقوط أمطار خفيفة على هاتين المنطقتين اليوم

روح الفانلة السوداء، تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

تجديد حبس 3 عمال بتهمة قتل صديقهم في العمل بالتجمع الخامس 45 يوما

محمد طارق: هناك صفقات قادمة للزمالك

منوعات

المزيد

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كلمة نارية لـ وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية