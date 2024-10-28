جامعة الوادي الجديد تنظم سلسلة ندوات وورش عمل لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

أطلق مركز الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بجامعة الوادى الجديد، سلسلة من الندوات وورش العمل بالتنسيق والتعاون مع قطاع التربية والتعليم المحافظة لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للاخصائين الاجتماعيين والنفسيين وللطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، إن مركز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالجامعة يعقد أولى فعالياته بمدرسة الثانوية الفنية بنات بمركز الخارجة بندوة حول ( الدعم النفسى والاجتماعى لطلاب المدارس ) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وذكر أن مركز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالجامعة يولى أهمية قصوى بتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للطلاب وذلك إيمانا من الجامعة بأهمية تخريج مواطن صالح للمجتمع قادر على العطاء والتنمية يحمل أفكارا بناءة لوطنه وحل جميع المشكلات النفسية والاجتماعية ودعم نقاط القوة في الطلاب وتنمية روح الانتماء والولاء والاعتزار بالوطن.



وفى نهاية الندوة قامت الطالبات بعرض بعض المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجههن في حياتهن وقام المحاضرون بتقديم الحلول والدعم للطالبات.

تأتي في السلسلة في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان "التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مركز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالجامعة، وبحضور نخبة من اساتذة علم النفس بالجامعة.

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