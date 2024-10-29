أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين في محافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية بطريق إقليمي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

قرية الرحمانية التابعة إداريا لمركز ديرمواس



كما اصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، أمام قرية الرحمانية التابعة إداريا لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.