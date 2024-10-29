الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين في محافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية بطريق إقليمي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

قرية الرحمانية التابعة إداريا لمركز ديرمواس


كما اصيب شخصين إثر  انقلاب دراجة بخارية، أمام قرية الرحمانية التابعة إداريا لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالمنيا (تفاصيل)

تأجيل محاكمة قاتل عروس بني مزار بالمنيا إلى نوفمبر المقبل

محافظ المنيا يقود حملة لمراجعة رخص البناء بقرية ماقوسة

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بالمنيا

إصابة شخصين في مشاجرة بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالمنيا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads