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رياضة

5 مرشحين لخلافة تين هاج في تدريب مانشستر يونايتد

جاريث ساوثجيت، فيتو
جاريث ساوثجيت، فيتو

 قرر نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، على إثر تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وعيّن بدلًا منه مؤقتًا المدرب المساعد، الهولندي أيضًا رود فان نستلروي.

 

نتائج مانشستر يونايتد السلبية 

 حقق مانشستر يونايتد انتصارًا واحدًا من آخر 8 مباريات في كل البطولات، وتراجع إلى الترتيب الـ14 على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، وظهر عمومًا بمستوى متدني بلا أي هوية تكتيكية على أرض الملعب، منذ بداية الموسم.

خسارة مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة أمام وست هام يونايتد 1-2، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، جاءت لتقرر الإدارة الإطاحة بالهولندي تين هاج قبل نهاية عقده بعامين كاملين.

 

5 مدربين مرشحين لتولي قيادة مانشستر يونايتد 

 بعد إقالة تين هاج، تعمل إدارة مانشستر يونايتد على قدم وساق لإيجاد مدرب مناسب، في حين تحدثت الصحافة المقربة من دوائر النادي عن مرشحين محتملين لتولي القيادة في الأيام القليلة المقبلة.

أبرز الترشيحات جاءت في صالح مدرب المنتخب الإنجليزي السابق جاريث ساوثجيت، الذي رحل عن منصبه قبل أشهر قليلة، وبالنظر إلى خبرته الفائقة في كرة القدم الإنجليزية ولاعبي البريميرليج، فإنه يعد خيارًا مناسبًا للغاية.

الخيار الثاني هو مدرب لشبونة البرتغالي، روبن أموريم، الذي كان قريبًا من تدريب ليفربول قبل أن يتجه النادي إلى أرني سلوت، وفي العموم تنظر شريحة كبيرة من جماهير مانشستر سيتي لأموريم باعتباره خليفة شرعيًّا لبيب جوارديولا.

أموريم البالغ 39 عامًا، أعاد لقب الدوري البرتغالي إلى كنف لشبونة لأول مرة منذ 19 عامًا، حينما حصد اللقب موسم 2020-21، ثم أعاد الكرّة وحصد اللقب من جديد الموسم الماضي، ليضع نفسه ضمن صفوة المدربين البرتغاليين.

الاسم الثالث هو تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الأسبق، الذي حصد لقبين محليين مع البلوجرانا، قبل أن تتم إقالته في يونيو 2024، وهو حاليًّا غير مرتبط بأي نادٍ، ويعد خيارًا سهلًا لمانشستر يونايتد، حيث يريد إثبات نفسه من جديد.

رابعًا يأتي مدرب برايتون وتشيلسي السابق، جراهام بوتر الذي يمتلك سمعة جيدة في البريميرليج، وتحديدًا عن فترته مع النوارس بين 2019 و2022، وكنظرة مبدئية يمكن القول إن بوتر يحظى بخبرات كبيرة في الكرة الإنجليزية.

خامسًا مدرب برينتفورد الحالي توماس فرانك، الذي يقدم مستويات مبهرة قياسًا بالإمكانات والميزانية والأدوات المتاحة، حيث كوّن فريقًا قويًّا متماسكًا، ويقضي معه حاليًّا الموسم السابع تواليًا، ويعد خيارًا مناسبًا لفريق مانشستر يونايتد الملقب بـ الشياطين الحمر.

 

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