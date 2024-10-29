تفاصيل التحقيق في قضية اتهام طبيب بالتعدي جنسيا على بناته.. استغل قوته الجسمانية واستخدم الضرب والتهديد والترهيب لممارسة أفعاله.. والخبير المنتدب يؤكد صحة فيديو الواقعة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة طبيب متهم بالتعدي جنسيا على بناته الثلاث إلى محكمة الجنايات وحددت 31 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته.

نص أقوال الضحايا

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقالت الأولى -17 سنة- إن والدها يتمتع ببنية جسمانية قوية وتعدى جنسيا عليها أكثر من مرة.



وأضافت الفتاة أن والدها كان ينتظر حتى يكون المنزل فارغا من أخواتها وينفرد بها ثم يجبرها على خلع ملابسها بالقوة، مستغلا قوته الجسمانية، ومارس معها أفعالا منافية للآداب ولامس مواطن عفتها كرها عنها.

وأضافت أنها رأت والدها يمارس ذات الأفعال مع شقيقتيها الأصغر منها وقامت بتصويره فيديو لإثبات الواقعة عليه ثم سلمته إلى النيابة العامة كدليل.



وقالت الفتاتان الأخريان إن والدهما مارس معهما أفعالا مخلة رغما عنها، مستخدما الضرب تارة والتهديد بالحبس وعدم الخروج تارة أخرى.

الفيديو دليل على الاتهام

وتسلمت النيابة العامة تقرير الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو حول الفيديو المسلم إليها من النيابة لتفريغه والتأكد أن الظاهر في الفيديو هو الأب المتهم في الواقعة.



وجاء في التقرير أنه بالفعل ذات الشخص ونفس صوته دون أي تدخل أو حذف أو تعديل أو إضافة حيث خلا من التلاعب.

ضبط المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من 3 فتيات يتهمن والدهن يعمل طبيبا بالتعدي جنسيا عليهن داخل منزل بالقاهرة الجديدة.



وبإجراء التحريات تبين أن الطبيب يحمل جنسية أجنبية، وتعدى على بناته تحت تهديد السلاح وصور فيديو للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة هتك العرض

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.