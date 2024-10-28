إحالة طبيب متهم بالتعدي جنسيا على بناته للجنايات
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة طبيب متهم بالتعدي جنسيا على بناته الثلاث إلى محكمة الجنايات وحددت 31 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من 3 فتيات يتهمن والدهن يعمل طبيب بالتعدي جنسيا عليهن داخل منزل بالقاهرة الجديدة.
وبإجراء التحريات تبين أن الطبيب يحمل جنسية أجنبية وتعدى على بناته تحت تهديد السلاح وصور فيديو للواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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