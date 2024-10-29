ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 30812 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 38181 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 13506 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0 60% عند مستوى 11191 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 3188 نقطة.