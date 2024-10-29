الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

ضبط مطحن مخالف لتجميعه دقيقا بلديا مدعما في المنوفية

مطحن، فيتو
مطحن، فيتو

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم ضبط مطحن مخالف بأشمون لتجميعه 20 طن دقيق بلدي مدعم لإعادة تعبئته كدقيـق سياحي و5 طن نخالة  محظور تداولهم بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار الحفاظ على الخطة الطموحة للدولة والعمل على استهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.


حملة تفتيشية مفاجئة بالمنوفية

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق التام مع مباحث التموين ومديرية تموين المنوفية، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار  حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية

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