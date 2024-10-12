السبت 12 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

اتحاد المهن الطبية يوضح شروط وطريقة تحديث بيانات المعاشات إلكترونيا

الدكتور محمد علاء
الدكتور محمد علاء الدين أمين
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دشن اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) خدمة جديدة للاستعلام عن مواعيد تحديث بيانات المعاشات للأعضاء وأسرهم إلكترونيًا.

وقال الدكتور محمد علاء الدين أمين عام اتحاد المهن الطبية، إنه تم تدشين الخدمة من خلال الموقع الإلكترونى للاتحاد من خلال  إدخال رقم القيد وبطاقة الرقم القومى باللغة الإنجليزية  https://emu-eg.org/pinsrc.

وشدد أمين عام اتحاد المهن الطبية على أهمية تحديث بيانات أصحاب المعاشات، فى الحفاظ على حقوق أعضاء الاتحاد المستحقين للمعاش وأسرهم، لاسيما وأن هناك حالات تستلزم إعادة توزيع الموارد المخصصة لها من جديد، سواء عن طريق زيادتها أو الاستقطاع منها، وذلك للحفاظ على حقوق الأعضاء التي أقرتها لائحة معاشات الاتحاد.

وأوضح علاء أن هذا التحديث يتم وفقا لقرار مجلس الاتحاد الذي كان قد اتخذ في وقت سابق لتسهيل عملية تحديث بيانات الأعضاء منها القيام بزيارات منزلية للأعضاء غير القادرين (داخل محافظتى القاهرة والجيزة) والذين لا تسمح ظروفهم الصحية بالحضور إلى مقر الاتحاد مجانا، وبالنسبة لباقى محافظات الجمهورية يتم التحديث بالذهاب إلى الاتحادات الفرعية أو النقابات الفرعية بالمحافظة.

وأكد أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات والأسر المشتركين بمشروع العلاج لإثبات تواجدهم داخل البلاد بدلًا من شهادة التحركات، من خلال الموافقات الطبية التى يحصل عليها العضو وليس مجرد الاشتراك بالمشروع.

وأشار إلى أنه سيتم الاقتصار على طلب شهادة التحركات من الجوازات فقط على الأعضاء وأسرهم الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لمدة أكثر من خمس سنوات، على أن يتم حضور العضو أو المستفيد بصفته الشخصية مرة واحدة فقط خلال 5 سنوات لإثبات عدم إقامته خارج البلاد لمدة خمس سنوات متصلة طبقًا للقانون.

وأوضح أنه يكتفى بأصل جواز السفر كبديل عن شهادة التحركات إذا كانت مدة صلاحية جواز السفر تغطى الفترة المطلوب معرفتها، والتي تحتسب من بداية حصوله على المعاش حتى تاريخ حضوره لتحديث بياناته.

وذكر أنه فى حالة عدم حصول العضو على جواز سفر يتم إحضار شهادة من إدارة الجوازات بالمحافظات تفيد بعدم استخراج جواز سفر للعضو، مع إقرار الشهر العقارى يطلب من الأرملة مرة واحدة فقط عند طلب المعاش للمرة الأولى، وفى حالة وفاة العضو وعمر الأرملة 60 عامًا فأكثر لا يتم طلب الإقرار، وفى حالة وفاة العضو وعمر الأرملة أقل من 60 عامًا يتم طلبه مرة واحدة فقط بالصيغة المعتمدة من إدارة المعاشات.

ولفت إلى أنه يمكن الاستعانة بكشف حساب البنك أو إيصال إيداع  بنكى إن وجد بديلًا عن خطاب البنك، على أن يتم تحديث البيانات للعضو الأصلى كل 4 أعوام والأسر.

 

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