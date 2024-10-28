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رياضة

أحمد سليمان ونيرة الأحمر يطمئنان على أسر ثلاثي الزمالك

ثلاثي الزمالك
ثلاثي الزمالك

حرص كابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان عليهم.

كما  توجه أحمد سليمان ومعه نيرة الأحمر إلى أسرة دونجا للاطمئنان عليهم حتي كانت والدة دونجا مريضه وتمر بظروف صحية صعبة وتم استدعاء دكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك للكشف عليها.

وأجرى أحمد سليمان اليوم اتصالا هاتفيا  بأسرة مصطفى شلبي لاعب الزمالك للاطمئنان عليهم.

وعلى صعيد، آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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