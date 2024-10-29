الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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«رحلة عبر المتاحف المصرية» ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ومركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان «رحلة عبر المتاحف المصرية من بطلميوس فيلادلفوس إلى جوزيبي بوتي» وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي في القاهرة والقنصلية الفخرية لإيطاليا بالإسكندرية.

 

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بدأت ورشة العمل بكلمة  ماريو دي باسكوالي؛ القنصل الفخري للجمهورية الإيطالية بالإسكندرية، وبحضور كل من الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والمستشارة عبير على، قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، ومحمد حماد، مسؤول الشؤون الثقافية بقنصلية فلسطين بالإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال علم المتاحف من مصر وإيطاليا.

تضمن البرنامج  6 محاضرات قدمها متخصصون في علم المتاحف من البلدين، منهم: الدكتورة اندريا لوريا؛ أستاذ علم المتاحف بجامعة روما تور فيرغاتا، والدكتور  محمود الشنديدي؛ المدير العام لمركز التراث الثقافي والعالمي بمؤسسة مصر المستقبل، والدكتورة  عبير قاسم؛ أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة دمنهور، والدكتور حسين عبد البصير؛ مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والدكتور  صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان.  

وتناولت الورشة تطور المتاحف المصرية، بدءًا من الموسيون في عهد بطلميوس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل الميلاد، وصولًا إلى المتحف اليوناني الروماني الذي تأسس في أواخر القرن التاسع عشر، ويُعتبر أول متحف في العالم العربي؛ حيث ساهم في تأسيسه عالم الآثار الإيطالي جوزيبي بوتي الذي كان أول. 

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية القاهرة

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